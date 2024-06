Stand: 28.06.2024 09:23 Uhr Baustopp für Hillwood Logistikzentrum in Ellerau

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat in einem Eilverfahren entschieden, dass der Bau des Hillwood Logistikzentrums in Ellerau im Kreis Segebergvorerst gestoppt werden muss. Die Nachbarstadt Quickborn hatte zuvor eine sogenannte Verkehrsflusssimulation vorgestellt. Diese digitale Analyse zeigt, dass der Verkehr mit dem Logistikzentrum täglich um 350 zusätzliche Pkw-Fahrten und 1.600 Lkw-Fahrten steigen würden. Laut Oberverwaltungsgericht wurde dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht ausreichend in den Planungen berücksichtigt. Deshalb stimmte das Gericht dem Widerspruch der Stadt Quickborn gegen die Baugenehmigung zu.

Sicherheit von Schulkindern und Radfahrern besonders gefährdet

Das geplante Logistikzentrum soll an einer Kreuzung entstehen, an der schon jetzt die AKN, Autoverkehr und Schulwege aufeinander treffen. Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) ist froh über die Entscheidung des Gerichts: "Darauf haben wir jetzt anderthalb Jahre hingearbeitet und das ist eine ganz tolle Nachricht. Wir haben es geschafft das die Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer nicht stärker eingeschränkt ist", sagte er. Laut Oberverwaltungsgericht ist die Entscheidung nicht anfechtbar. Eine Anfrage von NDR-Schleswig-Holstein beantwortete Hillwood bisher nicht.

