Bauernproteste in Süderlügum gegen geplantes Freihandelsabkommen

In Süderlügum im Kreis Nordfriesland nahe der dänischen Grenze haben heute Landwirte mit Dutzenden Treckern gegen das geplante Freihandelsabkommen demonstriert. Die Polizei spricht von 60 Teilnehmenden. Dazu aufgerufen hatte der Verein "Land schafft Verbindung".

Die Vorsitzende des Vereins, Uta von Schmidt-Kühl, sieht in dem geplanten Mercusor-Abkommen eine Wettbewerbsverzerrung. "Wir sind nicht grundsätzlich gegen das Mercusor-Handelsabkommen. Wir sind dagegen, dass wir nicht nachvollziehen können, was wir für Lebensmittel hier auf den Markt bekommen." Den Kritikern ist es wichtig, dass es eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel auf dem deutschen Markt gibt.

Sorge vor einem unfairen Wettbewerb

Uta von Schmidt-Kühl wünscht sich eine Nachverhandlung. "Denn wir brauchen gleiche Standards, zu denen dort produziert wird und hier eben auch." Aus Sicht von "Landwirtschaft verbindet Deutschland" fehlt eine nachvollziehbare Qualitätskontrolle, sodass die Verbraucher in Schleswig-Holstein auch wissen, was sie auf den Teller bekommen. Als ungerecht empfindet der Verein es auch, dass die deutschen Bauern so viel Bürokratieaufwand haben.

Handelsexperte: Ängste sind nachvollziehbar

Rolf J. Langhammer ist Handelsexperte am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Er kann die Ängste der Landwirte in Teilen verstehen. "Es käme auf jeden Fall mehr Rindfleisch aus diesen Ländern in den Markt hinein - in einen Markt, in dem sowieso zurzeit weniger Rindfleisch insgesamt konsumiert wird. Und das bedeutet natürlich, man muss sich auf eine härtere Wettbewerbsposition einstellen." Neben Rindfleisch gehe es um Hähnchenfleisch und auch um Zucker.

Insgesamt ist der Kieler Handelsexperte ein Unterstützer von Mercusor. "Die EU läuft Gefahr, zwischen den beiden Riesen USA und China zerrieben zu werden. Die einzige Chance, aus dieser Situation herauszukommen, ist ein Freihandelsabkommen mit möglichst vielen Ländern."