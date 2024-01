Bauerndemos in SH: Hier wird es noch eng auf den Straßen

Am Freitag 12.01. wollen sich kleinere Kolonnen auf den Weg zur großen Demo in Kiel machen.

Am Dienstag und Mittwoch (09.01. - 10.01.) jeweils zwischen 7 Uhr und 15 Uhr werden Kolonnenfahrten auf folgenden Strecken jeweils wechselnd in beide Richtungen stattfinden. B207 von Bälau nach Blankensee bzw. nach Schwarzenbek. B207 Harmsdorfer Kreuz bei Ratzeburg nach Groß Sarau/Blankensee. B208 Kastorf-Ratzeburg. L200 Büchen-Breitenfelde. B207/B208 Ratzeburg nach Groß Grönau (jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr). Außerdem gibt es am Mittwoch ab 13 Uhr eine Sternfahrt nach Lübeck. Start ist 13 Uhr in Berkenthin und die Route führt über die L221. Auch am Freitag 12.01. wollen sich kleinere Kolonnen auf den Weg zur großen Demo in Kiel machen.

Ab 10 Uhr am Mittwoch sind von Sammelstellen aus Fahrten in die Innenstadt von Flensburg geplant. Ziel ist die Geschäftsstelle der Grünen am Hafen. Aus Husum und Klintum machen sich gegen 8.30 Uhr Kolonnen auf den Weg nach Flensburg. In Schleswig soll die Treckerdemo gegen 10 Uhr starten.

Laut Kreis ist in einigen Bereichen mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtungen zu rechnen. Bis Freitag von jeweils 05.00 - 20.00 Uhr zwischen Ahrensbök und Scharbeutz auf der B432 sowie in Scharbeutz Höhe des Fachmarktzentrums und Ahrensbök auf der. Für Mittwoch, den 10.01.2024, wird es mehrere "Trecker-Staffelfahrten" in Richtung Lübeck geben. Die Landwirte in Ostholstein starten damit bereits am frühen Morgen auf der Inseln Fehmarn. Rund 100 Fahrzeuge sind angemeldet, es wird aber mit mehr Teilnehmenden gerechnet. Ziel ist Lübeck um 14.30 Uhr zu erreichen.

Am Freitag den 12.01. ist für Kiel eine große Demo auf dem Exerzierplatz angekündigt. Dafür machen sich Kolonnen aus dem ganzen Land auf den Weg. Die Bauernverbände haben größere Konvois aus den Kreisen Plön angemeldet. Genaue Zeiten sind dazu noch nicht bekannt.

Für Mittwoch, den 10.01.2024, wird es mehrere "Trecker-Staffelfahrten" in Richtung Lübeck geben. Die Route im Kreis Stormarn für die Staffelfahrt startet in Hamberge auf der B75. Angemeldet ist ab 13 Uhr - erste Fahrzeuge auch aus Reinfeld werden sich in Hamberge ab 12 Uhr sammeln. Außerdem finden immer wieder kleine nicht angemeldete Schlepperkolonnen im Kreis statt.

In der Landeshauptstadt werden am Freitag Landwirte aus dem ganzen Land mit ihren Treckern erwartetet. Es ist eine großes Demonstration auf dem Exerzierplatz geplant. Auch Logistikunternehmen, die Dehoga und Handwerksbetriebe wurden aufgerufen, sich an den Protesten zu beteiligen.

Ab 10 Uhr am Mittwoch sind von Sammelstellen aus Fahrten in die Innenstadt von Flensburg geplant. Ziel ist die Geschäftsstelle der Grünen am Hafen. Aus Husum und Klintum machen sich gegen 8.30 Uhr Kolonnen auf den Weg nach Flensburg. In Schleswig soll die Treckerdemo gegen 10 Uhr starten.