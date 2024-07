Stand: 15.07.2024 10:41 Uhr Bauarbeiten der Bahn: Behinderungen zwischen Kiel und Hamburg

Am kommenden Wochenende finden auf der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Elmshorn (Kreis Pinneberg) Bauarbeiten statt. Die Deutsche Bahn teilt mit, dass der Abschnitt ab Donnerstag (18.7.), von 21 Uhr, bis Montag (22.7.) um 4 Uhr voll gesperrt wird. Auf den Linien RE7 und RE70 fallen in verschiedenen Abschnitt zwischen Hamburg und Rendsburg die Züge aus. Auch der Fernverkehr ist betroffen. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Unter anderem sollen in Wrist (Kreis Steinburg) drei Bahnübergänge erneuert werden. Außerdem finden an mehreren Stellen Gleis- und Weichenarbeiten statt, so die Bahn. Wegen der beginnenden Sommerferien und der Travemünder Woche wird mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet.

Bahn richtet Ersatzverkehr ein

Reisenden zwischen Hamburg und Kiel empfiehlt die Deutsche Bahn, den RE8/RE80 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) zu nutzen. Von dort aus verkehrt der Ersatzbus RE7 von und nach Kiel. Zwischen Wrist und Brokstedt (Kreis Steinburg) sollen Fahrgäste den Bus RE79 zwischen Elmshorn und Neumünster nutzen.

