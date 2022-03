Batteriezellen für E-Autos sollen bei Heide produziert werden Stand: 09.03.2022 19:28 Uhr In der Region Heide soll eine große Batteriefabrik eines schwedischen Investors gebaut werden. Das Milliardenprojekt soll auf einer 160 Hektar großen Fläche an der Autobahnabfahrt Heide-West entstehen.

Es wäre ein riesiges Projekt: Ein schwedisches Unternehmen will am Stadtrand von Heide Batteriezellen für Elektroautos produzieren lassen. Seit mehreren Monaten gebe es dazu Gespräche mit den Investoren, so ein Sprecher des zuständigen Amtes Heider Umland. Die riesige Fabrik könnte dann schlussendlich auf einer Fläche der Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden gebaut werden. Interessant ist der Standort Heide wegen der guten Lage direkt an der A 23, außerdem könnte hier grüner Strom aus den Windkraftanlagen der Region für die Batteriefabrik genutzt werden.

AUDIO: Milliardenprojekt: Batteriefabrik könnte bei Heide gebaut werden (1 Min) Milliardenprojekt: Batteriefabrik könnte bei Heide gebaut werden (1 Min)

Noch nicht in trockenen Tüchern

Nach NDR Informationen sollen in der Fabrik von 2025 an mehrere Tausend Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine endgültige Investitionsentscheidung gibt es noch nicht, es liegt aber eine gemeinsame Absichtserklärung vom Investor, dem zuständigen Amt Heide Umland, dem Kreis Dithmarschen und der Entwicklungsgesellschaft Region Heide vor. Am kommenden Montag wollen die Investoren ihre Pläne auf einer Einwohnerversammlung vorstellen.

