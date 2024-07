Stand: 05.07.2024 08:54 Uhr Bars und Kneipen bereiten sich auf EM-Viertelfinale vor

Viele Restaurant-, Kneipen- und Barbetreiber in Südholstein bereiten sich besonders auf das EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien vor. Denn ein Großereignis wie die Europameisterschaft bedeutet für sie mehr Gäste und mehr Umsatz. Das berichtet unter anderem eine Mitarbeiterin einer Sportbar in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Zahlreiche Bars und Kneipen in Südholstein übertragen die Partie live. In Bad Segeberg findet außerdem ein großes Public Viewing für mehrere Tausend Fans in der Möbel-Kraft-Arena statt.

