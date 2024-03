Stand: 18.03.2024 10:35 Uhr Barmstedter gewinnen bei NDR Podclass Contest

Die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse des Carl-Friedrich-von-Weizäcker-Gymnasiums in Barmstedt (Kreis Pinneberg) haben den NDR Podclass Contest gewonnen. Der NDR will damit die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern fördern. Ziel des Wettbewerbs ist es, einen Podcast im Talk-Format zu entwickeln. In diesem Jahr war das Motto "Unsere Heldinnen und Helden". Die Neuntklässler haben sich mit ihren Kindheitshelden beschäftigt. Die Jury, bestehend aus Redakteurinnen und Redakteuren sowie Moderatorinnen und Moderatoren, lobte vor allem das Konzept der Barmstedter. Sie sind eines von vier Gewinnerteams. Insgesamt nahmen 31 Schulklassen, Kurse und AGs aus ganz Norddeutschland teil.

