Stand: 05.12.2024 10:01 Uhr Bahnverkehr in Glückstadt weiterhin stark eingeschränkt

Aufgrund von Gleisarbeiten fallen derzeit die meisten Regionalbahnen zwischen Elmshorn und Itzehoe (Kreis Steinburg) aus. Das bedeutet, dass die Menschen aus Glückstadt und den umliegenden Gemeinden fast komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sind. Auf der gleichen Strecke fährt zwar weiterhin der Regionalexpress zwischen Hamburg und Westerland – einen zusätzlichen Halt als Ersatz für die ausfallenden Regionalbahnen gibt es in Glückstadt aber nicht. Kritik deswegen kommt unter anderem von Glückstadts Bürgermeister Rolf Apfelt. Auch Pendlervertreter Heiko Schlüter prangert an, dass auf Schienenersatz-Busse statt zusätzlicher RE-6-Halte gesetzt werde: "Es gab Tage, wo Leute an den Bussen standen, die waren so voll, dass man nicht mehr mitkam und einige echt wieder nach Hause gegangen sind, wenn sie es sich leisten konnten."

Laut Nordbahn nutzen normalerweise rund 4.000 Menschen täglich die Regionalbahn zwischen Itzehoe und Elmshorn. Zusätzliche Halte der RE 6 in Glückstadt seien laut einer Bahnsprecherin unmöglich, weil die Trasse dadurch überlastet und die Bahnhöfe Elmshorn oder Itzehoe nicht rechtzeitig erreicht würden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg