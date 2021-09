Bahnstreik geht auch in Schleswig-Holstein weiter Stand: 06.09.2021 11:25 Uhr Bahnreisende in Schleswig-Holstein müssen weiter Geduld haben. Der Streik der Lokführer geht in den fünften Tag. Es gilt ein Ersatzfahrplan.

Auch heute kommt es bei der Bahn wieder zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Gewerkschaft GDL setzt ihren Streik unvermindert fort. "Die Situation ist unverändert, der Ersatzfahrplan ist erneut wie geplant angelaufen", sagte eine Bahnsprecherin am Morgen.

40 Prozent der Züge fahren

Die zum Wochenende hin erhöhten Kapazitäten im Fernverkehr auf etwa 30 Prozent können demnach auch in der neuen Woche aufrechterhalten werden. Im Regionalverkehr rechnet die Deutsche Bahn damit, dass durchschnittlich etwa 40 Prozent der Fahrten stattfinden. So fahren in Schleswig-Holstein und Hamburg beispielsweise weiterhin auf der Strecke zwischen Flensburg beziehungsweise Kiel und Hamburg Züge des RE 7/RE 70 im Zweistundentakt, zwischen Hamburg und Lübeck soll der RE 8 stündlich unterwegs sein. Im Fernverkehr soll etwa ein Drittel der Züge fahren.

Videos 4 Min Bahnpendler im Zaungespräch: "Verspätung ist teilweise Regelfall" Patrick Herbst aus Kiel pendelt seit 17 Jahren nach Hamburg. Mit Oli Krahe spricht er auch über eingebüßte Lebensqualität. 4 Min

GDL: "Keine Basis zu verhandeln"

Die Lokführergewerkschaft GDL sieht nach eigenen Angaben keine Basis, um im Tarifkonflikt wieder mit der Deutschen Bahn zu verhandeln. GDL-Chef Claus Weselsky sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Gewerkschaft sei bereit zu sprechen, wenn ein "verhandlungsfähiges Angebot" von der Bahn komme.

Die Gewerkschaft will mit dem Streik höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bewirken. Es ist der dritte Streik in dieser Tarifrunde. Um 2 Uhr in der Nacht auf Dienstag soll der Arbeitskampf beendet werden.

Weitere Informationen Bahn: GDL streikt am fünften Tag in Folge Reisende müssen sich weiterhin auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft GDL will den Streik erst am Dienstag um 2 Uhr beenden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2021 | 11:00 Uhr