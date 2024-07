Bahnstrecke Kiel - Hamburg: Schienenersatzverkehr ab heute Abend Stand: 18.07.2024 10:27 Uhr Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Hamburg treffen am kommenden Wochenende Pendler und Reisende: Von heute Abend bis Montagmorgen gibt es zwischen Neumünster und Elmshorn einen Schienenersatzverkehr.

In Schleswig-Holstein ist am Freitag der letzte Schultag und die Sommerferien beginnen. Außerdem beginnt die Travemünder Woche. Es wird also viel los sein - und das weiß auch die Deutsche Bahn. Dennoch stehen jetzt im Juli gleich mehrere Baumaßnahmen an - und auf der Strecke Kiel - Hamburg geht tagelang so gut wie nichts mehr.

Neue Bahnübergänge und Arbeiten an Schienen und Gleisen

In Wrist (Kreis Steinburg) werden drei Bahnübergänge erneuert, in Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) muss ein Durchgang saniert werden. Stopfarbeiten in Gleisen und Weichen finden außerdem in und zwischen Brokstedt (Kreis Steinburg) und Wrist statt. Und schließlich muss noch zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Dauenhof die Tragfähigkeit des Untergrunds verbessert werden.

Für diese Arbeiten gibt es nun also Sperrungen auf der Bahnstrecke Kiel - Hamburg. Von heute, ca. 21 Uhr, bis Montag, 22. Juli, ca. 4 Uhr wird der Abschnitt zwischen Elmshorn und Neumünster voll gesperrt.

Das sind die Auswirkungen auf den Nahverkehr:

RE7 und RE70: Zahlreiche Züge der Linien RE7 (Hamburg–Kiel/Flensburg) und RE70 (Hamburg–Kiel) fallen in verschiedenen Abschnitten zwischen Hamburg Hauptbahnhof (Hbf) und Rendsburg aus. Als Ersatz stehen die Züge zwischen Hamburg Hbf und Elmshorn zur Verfügung, in verschiedenen Teilabschnitten fahrende Busse zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf/Flensburg sowie die Züge der Linien RE8 (Hamburg-Lübeck-Travemünde Strand), RE80 (Hamburg–Lübeck) und RB61 (Nordbahn)

Die Bahn schlägt folgende alternative Reiseverbindungen vor:

Reisende, die direkt von Hamburg nach Kiel fahren, können den RE8/RE80 von Hamburg Hbf nach Bad Oldesloe nutzen. Ab Bad Oldesloe ZOB, Bussteig C1, verkehrt der Bus RE7 nach Kiel.

Reisende von Kiel direkt nach Hamburg sollten den Bus RE7 ab Kiel Kaistraße nach Bad Oldesloe nutzen. Ab Bad Oldesloe geht es dann mit dem RE8/RE80 nach Hamburg Hbf.

Fahrgäste nach Wrist und Brokstedt wird empfohlen, den Bus RE70 zwischen Elmshorn und Neumünster zu nutzen. Die Ersatzhaltestelle in Neumünster wird in diesem Zeitraum zum Parkplatz Post in der Friedrichstraße Ecke Färberstraße verlegt.

Das sind die Auswirkungen auf den Fernverkehr:

Die ICE-Sprinter Kiel–Hamburg–Hannover-Frankfurt/M. (München) sowie die ICE-Züge Kiel/Lübeck–Hamburg–Bremen-Hannover-Fulda-Nürnberg-München fallen von Freitag, 19. Juli bis Sonntag, 21. Juli, jeweils ganztägig zwischen Kiel und Hamburg aus.

Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises befürchtet, dass viele Reisende Probleme haben werden, zu den Schiffen im Kieler Hafen zu kommen. Betroffen sind demnach die AIDAnova, die am Sonnabend, 20. Juli, zum Gästewechsel in Kiel liegt sowie die AIDAbella am darauffolgenden Tag (21. Juli). Für anreisende Gäste der AIDAnova organisiert die Deutsche Bahn einen eigenen Ersatzverkehr vom Hamburger Hauptbahnhof zum Ostseekai nach Kiel. Gäste, die diesen Ersatzverkehr nutzen möchten, sollen sich nach ihrer Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof mit ihrem Gepäck zum Ausgang Kirchenallee begeben. Die AIDAnova wird laut dem Unternehmen am Sonnabend erst um 20 Uhr von Kiel in Richtung Norwegen ablegen - zwei Stunden später als geplant. Zur AIDAbella gibt es laut AIDA Cruises noch keine Informationen der Bahn.

Weitere Kreuzfahrtschiffe im Kieler Hafen

Zwischen dem 18. Juli und dem 22. Juli liegen noch weitere Schiffe im Hafen der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Tausende Gäste werden auf der Costa Diadema, der MSC Euribia und der MS Europa 2 erwartet. Auch hier werden es die Urlauber schwer haben, rechtzeitig an Bord der Schiffe zu kommen. Betroffene sollten sich bei der Deutschen Bahn oder den Reedereien vorab informieren.

