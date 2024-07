Sommerferien: Womit der Hamburger Flughafen rechnet Stand: 09.07.2024 07:33 Uhr Während fast alle Bundesländer im Norden bereits in die Sommerferien gestartet sind, bereiten sich in Hamburg noch viele auf den Urlaub vor. Am Hamburg Airport rechnet man mit mehr Fluggästen als in den vergangenen Jahren.

Mehr als 350.000 Passagiere werden in der letzten Juli-Woche am Helmut-Schmidt-Flughafen in Fuhlsbüttel erwartet. Damit sind die Zahlen erstmals wieder fast auf Corona-Niveau.

Stärkster Reisetag kurz nach Ferienbeginn

Wer seinen Flieger nicht verpassen möchte, sollte genügend Zeit einplanen. Empfohlen werden rund zwei Stunden vor Abflug. Der passagierreichste Tag mit 55.000 Fluggästen wird in Hamburg am 19. Juli erwartet.

Mittelmeer am beliebtesten

Gefragt sind laut Flughafen vor allem Ziele in der Mittelmeerregion. Allen voran Mallorca. Die Preise für Flügen und Hotels sind zuletzt deutlich gestiegen. Reisende geben aktuell so viel Geld aus wie nie zuvor. Vor fünf Jahren waren es noch 73 Milliarden Euro, im vergangenen Jahr dann laut aktueller Reiseananlyse schon 87 Milliarden Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt Flugverkehr