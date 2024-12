Stand: 18.12.2024 09:05 Uhr Bagger-Brand in Neustadt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ist am frühen Mittwochmorgen ein Bagger in Brand geraten. Die Maschine, die am ehemaligen Stellwerk der Deutschen Bahn abgestellt war, brannte vollständig aus. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein