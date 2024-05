Stand: 22.05.2024 16:43 Uhr Autoscheiben in Itzehoe eingeschlagen

In Itzehoe (Kreis Steinburg) haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch die Scheiben von mehreren Fahrzeugen eingeschlagen. Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 6 Uhr über eine eingeschlagene Autoscheibe auf dem Itzehoer Marktplatz informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass insgesamt zehn Fahrzeuge betroffen waren - auf dem Marktplatz und einer angrenzenden Straße. Bislang wurden der Diebstahl einer Designer-Handtasche aus einem Auto und der Diebstahl von Kopfhörern aus einem anderen Fahrzeug angezeigt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

