Stand: 18.04.2024 10:04 Uhr Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Basedow

In Basedow (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 64-Jährige war laut Polizei am Mittwochvormittag mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammengestoßen, als er zwischen Lütau und Basedow unterwegs war. Im anderen Wagen saß eine 24-jährige Fahrerin. Wieso die beiden Autos zusammenprallten, ist noch unklar. Der Wagen des 64-Jährigen drehte sich durch den Aufprall mehrfach, rutschte in einen Graben und kam danach auf einem Feld zum Stehen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte vor Ort nichts mehr für ihn tun konnten. Die 24-jährige Frau aus Lauenburg wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

