Autodiebe gefasst: Schlüssel für teure Wagen auch in SH geklaut Stand: 05.12.2023 13:12 Uhr Die Polizei in Hamburg hat sechs mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Sie sollen in den vergangenen Monaten in ganz Norddeutschland Autos mit einer bestimmten Masche gestohlen haben - auch in Schleswig-Holstein.

Sechs Mal sollen die mutmaßlichen Autodiebe in Schleswig-Holstein zugeschlagen haben, unter anderem in Heide (Kreis Dithmarschen) und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg). Laut Polizei sollen sie vor allem auf Schwimmbad-Parkplätzen darauf gewartet haben, dass Besucher mit besonders teuren Wagen kommen. In den Umkleiden brachen sie dann den Angaben zufolge gezielt deren Schließfächer auf und entwendeten die Autoschlüssel.

Insgesamt mehr als 30 Autodiebstähle

Den sechs Männern werden neben den Diebstählen in Schleswig-Holstein auch acht Taten in Hamburg, drei in Mecklenburg-Vorpommern und 18 Aufbrüche in Niedersachsen vorgeworfen. Zusammengerechnet sollen es mehr als 30 Fälle sein, die alle zwischen November 2022 und November 2023 passierten. Die Verdächtigen sitzen laut Polizei seit der vergangenen Woche in Untersuchungshaft. Die Beamten ermitteln jetzt, ob die Männer vielleicht noch für weitere Taten verantwortlich sind.

