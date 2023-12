Autos vor Schwimmbädern geklaut - sechs Festnahmen in Hamburg Stand: 05.12.2023 12:50 Uhr Sie sollen es auf teure Autos von Badegästen in Schwimmbädern abgesehen haben: In Hamburg sind sechs Männer verhaftet worden, die mit ihrer Masche in ganz Norddeutschland laut Polizei mindestens 35 Autos geklaut haben.

Die Serie hatte im November vor einem Jahr begonnen. Die sechs Männer sollen sich auf Parkplätzen vor Schwimmhallen auf die Lauer gelegt haben. Dort spähten sie Besucher aus, die mit hochwertigen Autos zum Schwimmbad fuhren. Anschließend brachen sie gezielt die Umkleideschränke auf, klauten die Autoschlüssel und fuhren mit den Wagen davon.

Weitere Wagen geklaut?

Mit dieser Masche stahl die Bande acht Wagen in Hamburg, sechs in Schleswig-Holstein, drei in Mecklenburg-Vorpommern und gleich 18 vor Schwimmbädern in Niedersachsen. Am vergangenen Donnerstag wurden die sechs Männer im Alter von 16 bis 24 Jahren bei einer Razzia in Hamburg verhaftet. Außerdem wurden ihre Wohnungen durchsucht. Die mutmaßlichen Autodiebe sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Geprüft wird, ob sie noch für weitere Autodiebstähle verantwortlich sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.12.2023 | 13:00 Uhr