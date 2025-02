Stand: 19.02.2025 09:43 Uhr Auto fährt in Teich bei Süderhastedt

Bei Süderhastedt in Dithmarschen ist am Dienstagabend ein Autofahrer in einen Teich gefahren. Zehn Feuerwehrleute waren laut Leitstelle vor Ort und haben das Auto gesichert. Der Fahrer selbst sei bereits aus dem Auto gekrabbelt und nach Hause gelaufen, sagt ein Sprecher. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.

