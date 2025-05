Stand: 06.05.2025 16:50 Uhr Auszeichnung für junges Engagement in SH

Die Landesregierung ehrt am Dienstag (6.5.) 84 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Schleswig-Holstein für ihr ehrenamtliches Engagement. Darunter ist auch die 28-jährige Katharina Horns aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Sie wird für ihr Engagement im Kreisjugendring geehrt. Von 2016 bis 2022 organisierte sie dort die Auslandfreizeiten, seit 2019 sitzt sie zudem im Vorstand.

"Ich habe selbst als Kind und Jugendliche immer gerne bei Ferienfreizeiten mitgemacht und wollte dann etwas zurückgeben", sagte Katharina Horns im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. "Ich finde, sowohl die Teilnahmen an den Ferienfreizeiten als auch das Organisieren und Mitfahren als Betreuerin helfen einem in der Persönlichkeitsentwicklung." Zwar sei die ehrenamtliche Arbeit neben Schule, Studium oder Arbeit zeitintensiv und manchmal herausfordernd, aber die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gebe ihr ganz viel zurück, so Horns.

