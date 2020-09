Stand: 13.09.2020 17:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Außergewöhnliche Kieler Woche geht zu Ende

Auch wenn die Kieler Woche anders war als in den vergangenen Jahren: Die Stadt Kiel ist zufrieden. Von Juni in den September verschoben, es gab nur kleinere Konzerte, keine großen Events, keine Karussels und Fahrgeschäfte. Überall herrschten strenge Hygiene- und Sicherheitsregeln. Die Kieler Woche stand fest unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Im Mittelpunkt standen die Segelregatten und die Windjammerparade. Heute geht die Kieler Woche zu Ende - ohne traditionelles großes Abschlussfeuerwerk. Die Bilanz der Stadt Kiel fällt gut aus. "Es war ein Versuch in Corona-Zeiten eine solche Veranstaltung zu machen - mit Mut und Kreativität", resümierte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

AUDIO: Positive Bilanz der Kieler Woche (1 Min)

Stadt und Veranstalter zufrieden

Aus seiner Sicht ging das Konzept auf. Laut Stadt wurden für die Veranstaltungen, für die man sich vorher anmelden musste, etwa 38.000 Tickets gebucht. Die Online-Livestreams hatten knapp 200.000 Besuche. Auch der Leiter des Kieler-Woche-Büros, Phillip Dornberger, ist zufrieden: "Ich bin erleichtert und dankbar, das alles so gut geklappt hat." Andere Veranstalter hätten inzwischen Interesse an dem Sicherheits- und Hygienekonzept, erzählt Dornberger.

Positives Feedback für Regattaleitung

Im Mittelpunkt der diesjährigen Kieler Woche stand vor allem der Segelsport. Die Wettbewerbe fanden wie immer am Olympiazentrum Schilksee statt - ebenfalls mit strengen Regeln eines Hygienekonzeptes. Zuschauer gab es im Olympiahafen allerdings keine. Trotzdem sagte Regattaleiter Dirk Ramhort: "Das war eine perfekte Kieler Woche. Wir hatten super Bedingungen und super Niveau auf der Bahn mit der Weltspitze am Start. Wir haben sehr positives Feedback bekommen, dafür, dass wir den Mut hatten, die Kieler Woche nicht einfach abzusagen."

Vorbereitungen fürs kommende Jahr laufen

In den vergangenen Jahren waren während der Kieler Woche, die sonst im Juni stattfindet, mehr als drei Millionen Besucher aus 70 Ländern gekommen. Nach bisherigen Planungen soll die Kieler Woche im kommenden Jahr vom 19. bis 27. Juni stattfinden. Oberbürgermeister Kämpfer rechnet damit, dass es wieder ein paar Corona-bedingte Einschränkungen geben könnte. Aber dafür, so sagt er, habe das Veranstaltungsteam ja jetzt Erfahrung sammeln können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2020 | 18:00 Uhr