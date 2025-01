Stand: 24.01.2025 09:32 Uhr Aufwändiger Schwertransport zum Umspannwerk Stockelsdorf

Mit knapp 300 Tonnen und fast 100 Metern Länge schlängelte sich in der Nacht zu Donnerstag ein spektakulärer Schwertransport durch Lübeck. Transportiert wurde ein Trafo vom Lübecker Hafen zu einem Umspannwerk nach Pohnsdorf bei Stockelsdorf (Kreis Ostholstein). Die Fahrt dauerte über fünf Stunden. Ein zweiter Trafo wird in der kommenden Woche auf der gleichen Strecke transportiert. Die Trafos werden für das neue Umspannwerk in Stockelsdorf benötigt, das der Netzbetreiber Tennet als Bestandteil der Ostküstenleitung baut. 2026 soll sie fertig sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck