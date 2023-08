Angriff auf Tunesier in Neustadt: Polizei sucht Zeugen Stand: 25.08.2023 17:22 Uhr Ein Mann tunesischer Herkunft wurde vergangene Woche in Neustadt beleidigt und am Kopf verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach einem möglicherweise einen fremdenfeindlichen Übergriff In Neustadt (Kreis Ostholstein) sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie die Polizeidirektion Lübeck sowie die Lübecker Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurde bereits am 16. August ein 33 Jahre alter Mann tunesischer Herkunft bei einem Übergriff am Kopf verletzt. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Schlag gegen den Kopf verspürt

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am 16. August gegen 20:50 Uhr am Neustädter Binnenwasser in der Straße Zur Landwiese. Der 33-Jährige war hier laut Polizei alleine unterwegs und wurde von einer Gruppe junger Menschen beleidigt. Kurz darauf habe er einen Schlag gegen den Kopf verspürt. Dabei wurde er verletzt. Wie schwer die Verletzungen waren, teilt die Polizei aktuell nicht mit. Passanten halfen dem Mann und verständigten die Polizei. Die Gruppe, die den Mann angegriffen hatte, konnte über den Kremper Weg und weiter in Richtung Altenkrempe flüchten.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung. Sie sucht Zeugen, die am Abend des 16. August im Umfeld des Kremper Weges, beziehungsweise in der Straße Zur Landwiese eine fünfköpfige Personengruppe beobachtet haben. Eine der Personen soll mit einem auffällig blauen Oberteil bekleidet gewesen und eine Brille getragen haben. Ein etwa 20-Jähriger aus der Gruppe sei blauäugig gewesen und habe eine dunkelblonde Kurzhaarfrisur mit rasierten Seiten gehabt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04 51) 13 10 oder per E-Mail unter K5.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein