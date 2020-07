Stand: 07.07.2020 10:41 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Amtsgericht Lübeck evakuiert - Bombendrohung

Das Amtsgericht Lübeck ist am Morgen evakuiert worden. Die Polizei erfuhr am Dienstagmorgen von der Bedrohung des Gebäudes, wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Wegen der frühen Uhrzeit seien relativ wenige Menschen in dem Gebäude gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Kampfmittelräumdienst des Landes sei informiert worden.

Vier weitere Gerichtsgebäude betroffen

Zu möglichen Urhebern und Hintergründen gab es zunächst keine Angaben. Auch in anderen Orten in Deutschland sind am Morgen offenbar Bombendrohungen gegen Justizeinrichtungen eingegangen. Neben Lübeck waren Wolfsburg, Erfurt, Chemnitz und Mainz betroffen. In der Thüringer Landeshauptstadt waren zwei Sprengstoffspürhunde im Einsatz und durchstreiften das Justizzentrum, wie eine Polizeisprecherin sagte.

