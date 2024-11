Stand: 21.11.2024 08:32 Uhr Aktionstag "gesunde Brotdose" in der Grundschule Edendorf

Die Kinder an der Grundschule Edendorf in Itzehoe (Kreis Steinburg) beschäftigen sich am Donnerstag mit gesunder Ernährung. Beim Aktionstag "Die gesunde Brotdose" lernen sie bei einer Wissens- und Probier-Rallye, woraus ein gesundes Frühstück bestehen sollte. Dafür kooperiert die Schule und ihr Förderverein mit der Abteilung Gesundheitsprävention beim Kreis Steinburg. Für den Fördervereinsvorsitzenden Lars Timm ein wichtiger Impuls, die Qualität des mitgebrachten Frühstücks langfristig zu verbessern. Um den Tag für Kinder ansprechend zu gestalten, werden die Inhalte in Form einer Rallye vermittelt. "Aber es kann nur ein Impuls sein - nachgehalten werden muss es von den Eltern und den im Umfeld befindlichen Angehörigen. Wir können nur einen Impuls geben."

