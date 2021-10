Ahrensburg: Rettungswagen und Auto stoßen zusammen Stand: 20.10.2021 08:27 Uhr In Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist ein Auto mit einem Rettungswagen kollidiert. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Rettungswagen war am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz in Großhansdorf unterwegs. Das teilte die Leitstelle mit. An der Kreuzung Ostring-An der Eilshorst kam es demnach zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt, teilweise schwer. Sie kamen ins Krankenhaus.

Ostring mehrere Stunden gesperrt

Wie es genau zum Unfall kam, ermittelt die Polizei. Für die Aufräumarbeiten musste der Ostring auf dem betroffenen Abschnitt mehrere Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Gegen 7.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.

Wie es aktuell auf den Straßen in Schleswig-Holstein aussieht, erfahren Sie jederzeit in unserem NDR Verkehrsstudio.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2021 | 08:00 Uhr