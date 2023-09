Agrarminister tagen: 200 Traktoren rollen durch Kiel Stand: 21.09.2023 11:46 Uhr Autofahrer in Kiel brauchen heute Geduld: Etwa 200 Trecker rollen derzeit durch die Landeshauptstadt. Auf der Demo-Strecke kommt es immer wieder zu Staus.

Gegen 10 Uhr ist die Traktor-Demo mit etwa 200 Fahrzeugen im Kieler Stadtteil Moorsee gestartet - das Ziel: die Innenstadt. Im Streckenverlauf kommt es immer wieder zu Staus. Nach einem Stopp beim Umweltministerium, wo die Landwirte ihrem Protest Luft gemacht haben, ging es weiter in Richtung Bahnhof. Später werden die Trecker am Exerzierplatz abgestellt.

Polizei rechnet mit Staus bis zum Mittag

Die Polizei rechnet damit, dass auf den Straßen im Stadtgebiet wohl bis 12 Uhr wenig beziehungsweise gar nichts mehr gehen wird. Über den ganzen Tag verteilt sind außerdem weitere Demonstrationen rund um den Bahnhof geplant. Auch der Landesfischereiverband setzte lautstark ein Zeichen anlässlich der Agrarministerkonferenz. Etwa 30 Kutter, vollbesetzt mit Berufsfischern, veranstalteten kurz vor 10 Uhr mit ihren Schiffshörnern ein lautes Hupkonzert auf der Kieler Förde. Die Fischer fürchten um die Zukunft ihrer Existenz und sind unzufrieden mit den aktuellen Entwicklungen: Sie beklagen sich über EU-Verbote, Fangquoten, mangelnde Perspektiven durch schrumpfende Befischungsflächen durch Windparks oder auch die Planungen zum Nationalpark Ostsee. Sollte der tatsächlich beschlossen werden, sprechen die Mitglieder des Landesfischereiverband Schleswig-Holstein vom Aus für die meisten Betriebe. Dabei hatte sich die schwarz-grüne Regierung im Koalitionsvertrag noch für den Erhalt der traditionellen Krabbenfischerei in der Region ausgesprochen.

Landwirte fordern Planungssicherheit

Die Landwirte fordern nach eigenen Angaben von Bund und Ländern unter anderem mehr Unterstützung und weniger Bürokratie. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU), der in diesem Jahr den Vorsitz der Agrarministerkonferenz innehat, betonte, dass die Branche vor zahlreichen Umbrüchen stehe, die Betriebe aber Planungssicherheit bräuchten.

Bauernverband kritisiert Özdemir

Die Interessengemeinschaft ISN befürchtet, dass viele Schweinehalter ihre Betriebe angesichts der Unklarheiten aufgeben werden. In Schleswig-Holstein ist die Anzahl der schweinehaltenden Betriebe laut dem Statistischen Bundesamt in den vergangenen 20 Jahren bereits von 2.540 auf 520 gesunken. Auch der Bauernverband sieht Deutschland als Landwirtschaftsstandort in Gefahr - und Bundesagarminister Cem Özdemir (Grüne) in der Verantwortung. Mit immer neuen Auflagen ohne ausreichend finanzielle Entlastung werde die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe geschwächt, so der Verband.

