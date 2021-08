Abschiebehaft in Glückstadt fertig, Insassen sollen bald kommen Stand: 05.08.2021 15:40 Uhr Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben eine neue Abschiebehaftanstalt. Die Umbauten in Glückstadt (Kreis Dithmarschen) sind fertig. Am 16. August kommen die ersten zwölf Insassen.

Bei voller Kapazität können bis zu 60 Menschen in dem früheren Kasernengebäude inhaftiert werden, die ausreisen sollen, aber "sich beständig widersetzen", wie das Innenministerium es nennt. Schleswig-Holstein Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack teilte anlässlich eines Presserundgangs in einer Stellungnahme mit, dass es sich ausdrücklich nicht um Strafhaft handelt. Das Motto sei "Wohnen minus Freiheit".

Ziel sei ein möglichst humaner Vollzug, so Sütterlin-Waack. Die Untergebrachten sollen ihren Tagesablauf so selbstbestimmt wie möglich gestalten. Dazu stehen in den Zimmern Bett, Stuhl, Tisch, Fernseher und eine abgetrennte Toilette mit Waschbecken zur Verfügung. Die in der Einrichtung wohnenden Menschen können Sport treiben, gemeinsam kochen und Computer mit Internetzugang nutzen. Jedem wird ein Mobiltelefon ohne Kamera zur Nutzung mit einer privaten SIM-Karte zur Verfügung gestellt.

Zimmer sind nur von innen abschließbar

Die Untergebrachten erhalten ein Taschengeld. Später soll es einen Kiosk in der Anlage geben; bis dahin sind Bestellungen bei einem Supermarkt möglich. Zum Reinigen der eigenen Kleidung gibt es Waschmaschinen. Jeder Bewohner hat die Möglichkeit, seine Zimmertür von innen zu verschließen, wenn er ungestört sein möchte. Von außen werden die Türen nicht verriegelt, das Personal hat aber die Möglichkeit, die Türen im Fall von Gefahr von außen zu öffnen.

Die Anlage umfasst fünf Abteilungen: drei für Männer mit je 14 Plätzen, eine für Frauen mit neun Plätzen und eine Zugangsabteilung mit neun Plätzen. Innerhalb der Abteilungen können sich die Bewohner frei bewegen. Jedem der drei Bundesländer stehen 20 Plätze zur Verfügung. Der Personalaufwand ist erheblich: 72 Mitarbeiter des Vollzugsdienstes und sechs Verwaltungsangestellte werden es nach Sütterlin-Waacks Angaben im vollen Betrieb sein. Zusätzlich soll ein privater Sicherheitsdienst unterstützen.

