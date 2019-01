Stand: 13.01.2019 13:03 Uhr

Abgegrast: In den Ställen wird das Heu knapp

Der extrem trockene Sommer sorgte auch dafür, dass Gras auf den Wiesen nicht so üppig wie sonst wuchs. Die Folge: eine geringe Heuernte. Das bekommen jetzt Landwirte und auch Pferdehalter zu spüren. Auch Familie Lehky aus Strukdorf (Kreis Segeberg) muss jetzt deutlich mehr für Heu hinlegen, als im vergangenen Jahr.

Pferdehalter besorgt über teures Heu Schleswig-Holstein Magazin - 13.01.2019 19:30 Uhr Heu ist in diesem Winter teuer. Der Rundballen kostet teilweise mehr als das doppelte, als im vergangenen Jahr. Schuld ist der Dürre-Sommer und Anbieter, die die Situation ausnutzen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

75 Euro ist Schmerzgrenze

"Wir haben im letzten Jahr für den Rundballen 30 bis 35 Euro bezahlt. Dieses Jahr sind es 60 bis 70 Euro und mehr. Wenn man Pech hat, kann man an schwarze Schafe geraten, die Heu für deutlich mehr verkaufen", berichtet Melanie Lehky. Regelmäßig durchstöbert sie zusammen mit ihrer Tochter Heu-Angebote im Internet. Zwischen 80 und 100 Euro nehmen Anbieter im weiteren Umkreis oft pro Rundballen. 150 Euro kostet das Heu aus Litauen. Jedoch seien 75 Euro für ihre Familie die absolute Schmerzgrenze, betont Melanie Lehky.

Ausgaben für Heu verdoppeln sich

Familie Lehky betreibt einen Kinderzirkus. Dazu gehören auch die Pferde Charlie, Shak, Masu, Arum und Mellow. Und die wollen auch im Winter, wenn gerade kein Geld durch Auftritte und Kindergeburtstage reinkommt, gefüttert werden. Im Monat fressen die Tiere etwa drei Rundballen Heu. Bei 70 Euro pro Ballen wären das 210 Euro im Monat. Das ist mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Für die Familie Lehky ist das eine Menge Geld. Sie hofft, dass sich die Situation am Heumarkt im nächsten Jahr entspannt - und keine Anbieter die Preise mehr in die Höhe treiben können.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 13.01.2019 | 19:30 Uhr