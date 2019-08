Stand: 07.08.2019 15:11 Uhr

"Aalutsetten": 150.000 Aale in der Schlei ausgesetzt

Man kann schon vom traditionellen "Aalutsetten in de Schlie" sprechen: Seit mittlerweile zehn Jahren setzen Fischer und andere Unterstützer kleine Aale in die Schlei. Am Mittwoch wurden nach Angaben des Umweltministeriums rund 150.000 Aale ins Wasser gelassen. Umweltstaatssekretärin Dorit Kuhnt zeigte sich beeindruckt vom großen ehrenamtlichen Engagement der Fischer: "Sie haben das Aalutsetten Jahr für Jahr größer gemacht und ihm eine Strahlkraft für den Erhalt des Aals verliehen, die mittlerweile deutlich über die Schlei hinausgeht."

Aale kommen von der Atlantikküste

Früher galt der Aal neben dem Hering als Brotfisch der Schleifischer, doch längst zählt der Aal in Europa zu den bedrohten Tierarten. Der Bestand des Europäischen Aals hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Deswegen werden verstärkt junge Aale in Gewässern ausgesetzt. Die jungen Fische werden nach Angaben des Ministeriums an der Atlantikküste in Frankreich oder England gefangen und kommen, sofern sie nicht direkt in diesem Stadium ausgesetzt werden, als kleine, transparente Glasaale zunächst in eine Aalfarm. Dort werden sie auf ein Gewicht von vier bis zwölf Gramm aufgepäppelt. Anschließend werden sie im ganzen Land verteilt.

NABU kritisiert Aktion

Ziel sei es, langfristig 40 Prozent des Aalbestands der siebziger Jahre zu erreichen, sagt der Sprecher des Fördervereins zur Erhaltung maritimer Lebensformen, Olaf Jensen. Die Aktion am Mittwoch kostete rund 25.000 Euro. Ein Großteil der Mittel stammt aus öffentlichen Geldern. Naturschützer kritisieren das Aussetzen von Aalen. Es führe nicht automatisch dazu, dass sich der Bestand erhöht, meint der NABU. Grundsätzlich sehen es die Naturschützer kritisch, wenn man Wildfische entnimmt, sie künstlich aufzieht, um sie dann wieder auszusetzen. Sie bezweifeln die Überlebensfähigkeit der aufgepäppelten Tiere in der Natur.

