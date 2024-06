Bäderbahn zwischen Lübeck und Neustadt soll doch nicht verkauft werden Stand: 06.06.2024 12:30 Uhr Die Deutsche Bahn beendet ihr Stilllegungsverfahren für die Strecke zwischen Lübeck und Neustadt. Bis 2029 sollen die Züge weiterhin über Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Haffkrug fahren.

Jetzt also doch: Die Deutsche Bahn will die Bäderbahn in Schleswig-Holstein behalten. Damit ist der Verkauf an ein anderes Unternehmen endgültig vom Tisch. Die Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH hatte Interesse an der Strecke bekundet. Laut Bahn habe der Mitbewerber aber kein Konzept für die Nutzung vorgelegt. Auch deshalb habe ich die DB jetzt gegen den Verkauf entschieden. Bis zur Fertigstellung der Hinterlandanbindung fährt die Regionalbahn 85 also noch weiter. Was danach mit der Strecke passiert ist noch immer unklar. Weitere Einzelheiten in Kürze.

