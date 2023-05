A23 ist nicht mehr auf der Prioritätenliste Stand: 03.05.2023 15:55 Uhr In der Ampel-Koalition ist ein Streit um einen schnelleren Ausbau der Autobahn 23 in Schleswig-Holstein ausgebrochen. Neuigkeiten dazu kamen heute aus Berlin.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Weg für einen umstrittenen schnelleren Um- oder Ausbau bestimmter Autobahnprojekte in Deutschland frei gemacht. Die A23 ist allerdings nicht dabei. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, das Projekt "Ausbau A23" sei zunächst von einer Planungsbeschleunigung ausgenommen worden. Die Bitte dazu kam laut Wissing von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Diesem Wunsch habe er kurzfristig entsprochen, um nicht das gesamtes Gesetzesprojekt zu gefährden.

Kubicki übt harte Kritik an Habeck

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki warf Habeck ein "mieses Spiel" vor. Habeck falle der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein in den Rücken, so Kubicki. Denn diese habe bereits zugestimmt, den Ausbau der A23 in den Katalog der Maßnahmen von "überragendem öffentlichen Interesse" aufzunehmen. Es sei "unverantwortlich", dass Habeck "dem Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein massiv schadet", erklärte Kubicki.

Habeck: A23 war nie auf der 144er Liste

Die A23 habe nie auf der sogenannten 144er Liste der Projekten gestanden, auf dessen beschleunigten Ausbau sich die Ampel-Koalition geeinigt hatte, wies eine Sprecherin Habecks die Vorwürfe zurück. "Diese Liste war eine abschließende Liste und in dieser Liste war die A23 explizit nicht ausgewiesen." Auf das Problem habe das Wirtschaftsministerium rechtzeitig hingewiesen. "Allerdings wurde diesem Hinweis nicht entsprechend nachgegangen." Trotz des Hinweises aus dem Wirtschaftsministerium blieb das Projekt laut Sprecherin von der Auflistung ausgeschlossen. Kubicki müsse seine Kritik daher an Verkehrsminister Volker Wissing richten, da dessen Ministerium die Liste mit den 144 Projekten vorgelegt habe.

