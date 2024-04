Stand: 06.04.2024 14:33 Uhr A23: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A23 bei Rellingen im Kreis Pinneberg hat sich ein Motorradfahrer am Samstagvormittag schwer verletzt. Laut Polizei wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wieso der Unfall passierte, ist noch unklar. Bis etwa 12 Uhr war die A23 in Richtung Halstenbek/Rellingen und Halstenbek-Krupunder gesperrt. In dem kilometerlangen Stau standen auch einige Fußball-Fans, die zum Heimspiel des Hamburger SV ins Volksparkstadion wollten.

