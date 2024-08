A21 zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide am Wochenende gesperrt Stand: 23.08.2024 09:12 Uhr Stück für Stück wird die Fahrbahndecke der A21 saniert. Nun ist der Abschnitt bei Bad Oldesloe dran - deshalb gibt es dort am Wochenende eine Sperrung.

Pendler und Autofahrer von und nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) müssen sich am Sonnabend auf Umwege und längere Fahrzeiten einstellen. In Richtung Süden ist die A21 zwischen Bad Oldesloe-Süd und Bargteheide dicht, so die zuständige Autobahn GmbH.

Sperrung bis Sonntag

Die Sperrung gilt von Sonnabend um 8 Uhr bis zum Sonntag um 8 Uhr. Der Grund für die Sperrung: Bis 2025 wird abschnittsweise die Fahrbahn erneuert - auf insgesamt 20 Kilometern. Entwässerungssysteme, Beschilderungen und FM-Kabel werden ausgetauscht. Die aktuelle Baustelle erstreckt sich auf etwa 2,4 Kilometern. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

