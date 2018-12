Stand: 27.12.2018 20:14 Uhr

A20-Projekt: Streit über Bauarbeiten an K81

Der Streit über den Weiterbau der A20 zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den Umweltverbänden verschärft sich. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sowie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) werfen dem Verkehrsministerium und der Projektfirma Deges vor, kurz vor Weihnachten erste Bauarbeiten bei Bad Bramstedt begonnen zu haben. Konkret geht es um Arbeiten für die Kreisstraße 81, die laut Naturschützer zu dem A20-Projekt gehören sollen und deshalb illegal seien.

Wieder Streit um A20-Ausbau zwischen Naturschutzverbänden und Verkehrsministerium. Laut Nabu laufen trotz Baustopp Arbeiten auf einem Grundstück, beklagt sich Nabu-Landeschef Ingo Ludwichowski.







Umweltverbände: Versetzen der K81 rechtswidrig

"Nabu und BUND haben an das Verkehrsministerium Schleswig Holstein, an die Deges und an die Rechtsanwälte des Landes geschrieben und darauf hingewiesen, dass die Tätigkeiten, so wie sie derzeit ausgeführt werden, rechtswidrig sind", teilte Nabu-Landeschef Ingo Ludwichowski mit. Nach Meinung der Umweltverbände gehört das Versetzen der Kreisstraße zum Ausbau der A20. Die darf zwischen Wittenborn und Bad Segeberg aber derzeit nicht weitergebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Weiterbau vorerst gestoppt. Der Grund: Planungsfehler für den 20 Kilometer langen Abschnitt.

Ministerium: Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Nach Angaben des Verkehrsministeriums haben die Arbeiten nichts mit der A20 zu tun. Laut eines Sprechers handelt es sich um Abbruch-Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Das Ministerium geht davon aus, dass diese Bauarbeiten erlaubt sind, da es sich um Grundstücke handelt, die im Besitz des Landesbetriebs Straßenbau sind.

2,2 Milliarden Euro Kosten

Seit 1992 wird an der A20 gebaut. Sie soll eines Tages von Stettin über Lübeck und die Elbe bis nach Westerstede (Niedersachsen) führen. Bisher sind in Schleswig-Holstein aber erst 39 von 112 Autobahnkilometern fertig, die Autobahn endet östlich von Bad Segeberg. Anfang 2018 hatte die schleswig-holsteinische Landesregierung die Planungsverantwortung für die A20 an die Projektgesellschaft Deges übertragen. Die Kosten des Projekts einschließlich des geplanten neuen Elbtunnels werden mit etwa 2,2 Milliarden Euro angegeben.

