Stand: 28.07.2024 13:29 Uhr A1 nach Lkw-Unfall in Ostholstein voll gesperrt

Ein mit Rinderhälften beladener Lastwagen ist am Sonntagmorgen auf der A1 zwischen Ratekau und Pansdorf (beide Kreis Ostholstein) verunglückt. Seitdem ist die Autobahn voll gesperrt. Gegen 7 Uhr war der Sattelzug aus Litauen mitten in der A1-Baustelle von der Fahrbahn abgekommen. Zeugen sagten der Polizei, dass zu der Zeit ein Platzregen herunterkam. Der Fahrer hatte versucht, seinen Lkw wieder zurück auf die Autobahn zu bekommen - dabei durchbrach er die provisorische Mittelschutzwand aus Beton, die zum Teil zerstört wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Inzwischen wurde der 40-Tonner abgeschleppt.

Mittelschutzwand muss wieder aufgebaut werden

Fachleute müssen nun die Fahrbahnabtrennung mit einem Kran wieder aufbauen und einzelne Elemente austauschen. Das Ganze wird laut Polizei noch bis zum Nachmittag dauern. Der Verkehr staut sich auf der A1 in beiden Richtungen über mehrere Kilometer. Auf den Umleitungsstrecken in Ostholstein geht es zum Teil nur in Schrittgeschwindigkeit voran.

Schlagwörter zu diesem Artikel A1 Kreis Ostholstein