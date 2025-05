Stand: 04.05.2025 14:51 Uhr A1 bei Gremersdorf: Pferde auf Fahrbahn eingefangen

Am Sonntagvormittag sind auf der A1 bei Gremersdorf (Kreis Ostholstein) nach Angaben der Polizei vier Pferde auf der Autobahn umhergelaufen. Autofahrer wählten den Notruf. Die A1 wurde kurzzeitig voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst rückten an und konnten die Tiere schnell wieder einfangen. Zum Teil seien die Pferde auch von selbst bei der Anschlussstelle Gremersdorf wieder heruntergelaufen. Sie sind nun unverletzt wieder in Obhut des Pferdehalters.

In einer vorherigen Version des Artikels schrieben wir, dass die Pferde auf der A24 liefen. Dies ist nicht korrekt. Sie liefen auf der A1.

