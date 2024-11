Stand: 18.11.2024 09:35 Uhr A1-Anschlussstelle Heiligenhafen-Mitte gesperrt

Seit Montagmorgen, 7 Uhr, ist die Anschlussstelle Heiligenhafen-Mitte auf der A1 in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung betrifft die Fahrbahnen in Richtung Lübeck und Fehmarn (Kreis Ostholstein). Grund für die Maßnahme seien Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich bis Dienstag, den 26. November, dauern werden, wie die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH Nord mitteilte. Der Verkehr wird während der Arbeiten einspurig und mit Geschwindigkeitsbegrenzung an der Baustelle vorbeigeführt.

