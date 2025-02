Stand: 12.02.2025 09:29 Uhr 90-Jährige beschädigt mehrere Autos: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Flensburg sucht Zeugen, nachdem eine 90-jährige Autofahrerin am Mittwoch vergangener Woche (5.2.) mit ihrem Wagen mehrere andere Autos beschädigt hatte. Laut Polizei war die Rentnerin abends auf der Fördestraße mit ihrem Fahrzeug in Richtung Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs. Dabei soll sie unter anderem eine Verkehrsinsel und ein entgegenkommendes Auto beschädigt haben. Ob weitere Fahrzeuge betroffen waren, ist unklar. An einer Kreuzung nutzte ein anderer Autofahrer eine rote Ampel, um die 90-Jährige an einer Weiterfahrt zu hindern und die Polizei zu alarmieren. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg