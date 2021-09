72-Stunden-Aktion der Landjugend in SH erfolgreich beendet Stand: 13.09.2021 18:54 Uhr Der Landjugendverband Schleswig-Holstein hat mit einer besonderen Aktion gezeigt, wie ehrenamtliches Engagement aussehen kann.

Überall im Land wurde gebaut, gestaltet und angepackt: Mehr als 1.000 junge Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner haben sich mit dieser Aktion für ihren Ort stark gemacht. 38 Landjugendgruppen beteiligten sich an der Initiative. Das Motto: "Ihr könnt etwas Bleibendes - etwas, was auch Jahre nach der Fertigstellung seinen Platz in eurer Heimat haben wird - schaffen."

Neue Spielplätze, erneuerte Bushaltestellen

Die Palette der Aufgaben - so bunt wie die Landjugendgruppen selbst: vom Anlegen eines Grillplatzes über die Erneuerung von Bushaltestellen bis hin zum Bau eines Spielplatzes. Verschiedene Projekte aus den Bereichen Sport, Musik, Naturschutz oder Kultur- und Brauchtumspflege waren möglich. Wer wollte, konnte sich bei seiner Aufgabe Hilfe holen, beispielsweise bei der Dorffeuerwehr oder bei Firmen vor Ort.

Wochenlange Planung

Die genaue Aufgabenstellung erfuhren die Landjugendlichen erst am Donnerstag um 18 Uhr. Ab dann lief der Countdown - davor war alles streng geheim. Die Aufgaben wurden konkret auf die jeweiligen Situationen der Dörfer und die Gruppen abgestimmt. Hinter den Kulissen war seit Wochen geplant worden, auch viele Bürgermeister haben sich beteiligt.

Ein prominenter Pate

Unter der Schirmherrschaft von Schauspieler und Regisseur Detlev Buck will der Verband nach eigenen Angaben jungen Menschen konkrete Möglichkeiten bieten, ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten. Die 72-Stunden-Aktion wurde bereits zum sieben Mal durchgeführt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 09.09.2021 | 19:30 Uhr