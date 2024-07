Stand: 08.07.2024 14:21 Uhr Heiligenhafen: 20 Kilogramm Kokain am Ostseestrand gefunden

Ein herrenloses verschnürtes Päckchen mit brisantem Inhalt hat die Polizei in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) auf den Plan gerufen. Ein Spaziergänger fand es vergangenen Dienstag, wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitteilten. Der Inhalt: 20 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von knapp einer Million Euro. Das Paket lag direkt an der Wasserkante in der Nähe des Leuchtturms Am Hohen Ufer. Ob es angespült oder abgelegt wurde, ist noch unklar. Zollfahnder wollen außerdem ermitteln, wo das Kokain produziert wurde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2024 | 14:00 Uhr