Stand: 16.01.2025 13:07 Uhr 17-Jähriger bei Streit unter Jugendlichen in Flensburg verletzt

Am Dienstagabend ist es in Flensburg zu einem Streit unter Jugendlichen gekommen, bei dem ein 17-Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde. Auch ein 13-Jähriger erlitt eine Stichverletzung am Schienbein. Die beiden 18- und 13-jährigen Verdächtigen wurden nach einer Flucht mit einem E-Scooter festgenommen. Ein Messer und eine Schreckschusspistole wurden sichergestellt. Der 13-Jährige wurde an seine Eltern übergeben, der 18-Jährige später entlassen.

