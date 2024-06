Stand: 03.06.2024 14:49 Uhr Sperrungen auf der A1 am Kreuz Lübeck

Autofahrer auf der A1 brauchen diese Woche wieder Geduld: Am Mittwoch und Donnerstag wird im Kreuz Lübeck die Fahrbahn erneuert, teilt die Autobahn GmbH mit. Dadurch kommt es zu Sperrungen an den Übergangen von der A1 zur A20 in Richtung Bad Segeberg. Aus Richtung Rostock kommend ist die Auffahrt zur A1 nach Lübeck nicht möglich. Die entsprechenden Umleitungen sind ausgeschildert.

