Stand: 19.07.2024 16:04 Uhr Amt Selent/Schlesen fehlt weiterhin ein CDU-Sitz

Das Amt Selent/Schlesen (Kreis Plön) kann weiterhin keine Beschlüsse verabschieden. Nach Angaben der Kommunalaufsicht konnte in der Amtssitzung am Donnerstagabend ein fehlender Sitz der CDU aus der Gemeinde Dobersdorf erneut nicht besetzt werden. Bereits zuvor hatte die Fraktion "Bürgergemeinschaft Dobersdorf, SPD und Grüne" den von der CDU aufgestellten Kandidaten Werner Kalinka abgelehnt. Die Kommunalaufsicht will den Posten nun vorläufig kommissarisch besetzen, bis die Wahl eines regulären Mitglieds gelingt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön