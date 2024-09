Stand: 15.09.2024 11:32 Uhr Erste "Aktionswoche Biologische Vielfalt" startet in SH

Am Sonntag startet die erste "Aktionswoche Biologische Vielfalt" in Schleswig-Holstein. Auf dem Programm stehen insgesamt 300 Exkursionen, Erlebnistouren, Vorträge und Kinofilme. Im Mittelpunkt steht immer die gemeinsame Verantwortung für die biologische Vielfalt, so die Stiftung Naturschutz, die eine der Organisatorinnen ist. Am Mittwoch gibt es zum Beispiel eine Veranstaltung auf einen Biolandbetrieb mit Rinderhaltung im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Lütjensee (Kreis Stormarn) können Familien am Donnerstag den Spuren von Fledermäusen folgen. Die Aktionswoche geht bis zum 22. September. Weitere Infos gibt es unter aktion-naturerlebnis.de.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltschutz