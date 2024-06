Stand: 26.06.2024 09:25 Uhr Andreas Wolff kommt zurück zum THW Kiel

Beim Handball-Bundesligisten THW Kiel gibt es einen prominenten Neuzugang: Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kehrt Torwart Andreas Wolff zum deutschen Rekordmeister zurück. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus. Wolff, der 2016 mit der Nationalmannschaft Europameister wurde und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janerio die Bronzemedaille gewann, war 2019 nach drei Jahren beim THW nach Polen gewechselt. In Kielce steht Wolff eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Der THW muss also eine Ablöse für den 33-Jährigen zahlen.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2024 | 08:30 Uhr