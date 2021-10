Stand: 29.10.2021 11:14 Uhr Zwei Jugendliche überfallen Tankstelle in Osnabrück

Zwei 16 Jahre alte Jugendliche haben eine Tankstelle in Osnabrück überfallen. Die beiden Verdächtigen wurden kurz nach der Tat am Mittwochabend in der Nähe der Tankstelle festgenommen, teilte die Polizei mit. Einer der beiden 16-Jährigen hatte in dem Tankstellen-Shop den 24 Jahre alten Mitarbeiter in einen Würgegriff genommen, ihn mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse erbeutet. Er flüchtete mit seinem vor der Tür wartenden Komplizen. Die Polizei fand bei ihnen sowohl das Messer als auch das Bargeld. Die beiden Jungen leben derzeit in einer Jugendhilfeeinrichtung und wurden von der Polizei dorthin zurückgebracht. Gegen sie wurden Ermittlungen eingeleitet.

