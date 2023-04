Stand: 02.04.2023 09:45 Uhr Zusammenstoß in Haselünne - Fünf Verletzte, darunter ein Kind

Am Samstag sind bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Haselünne (Landkreis Emsland) fünf Menschen verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer eines Transporters übersah laut Polizeiangaben das Auto eines 22-Jährigen, das Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 61 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto schwer verletzt. Die übrigen Mitfahrer, darunter ein elfjähriges Kind, sowie beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

