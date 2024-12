Stand: 11.12.2024 08:51 Uhr Zoll deckt in Osnabrück mehrere Fälle von Schwarzarbeit auf

Das Hauptzollamt Osnabrück hat bei Kontrollen in Bezug auf Schwarzarbeit und Clankriminalität in der Region mehrere Verstöße aufgedeckt. Nach eigenen Angaben befragten die Beamten insgesamt rund 100 Personen. In 23 Fällen müssten die Verstöße noch genauer geprüft werden, hieß es. Dies sei nötig, weil die Betriebe etwa nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlten, gegen sozialversicherungspflichtige Meldepflichten verstießen oder Ausländer ohne oder mit unzureichender gültiger Arbeitserlaubnis beschäftigten.

