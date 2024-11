Stand: 08.11.2024 14:50 Uhr Zoll deckt illegale Beschäftigung im Landkreis Emsland auf

Der Zoll hat bei einer Kontrolle auf dem Gelände einer Autoverwertung im Landkreis Emsland vier illegal beschäftigte Arbeitnehmer angetroffen. Wo genau, dazu macht das Hauptzollamt Osnabrück keine Angaben. Wie das Amt am Freitag mitteilte, wurden Zollbeamte bei einer Überprüfung am 4. November auf vier Männer aus Tadschikistan (Zentralasien) aufmerksam. Sie besaßen demnach keine Arbeitserlaubnis für Deutschland. Durch die rechtswidrige Arbeit hätten sie nun ihr dreimonatiges Aufenthaltsrecht verwirkt, heißt es weiter. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Gegen einen der Beschuldigten lag laut Zoll auch ein Haftbefehl vor. Er wurde in Abschiebehaft genommen. Die drei weiteren Männer wurden aufgefordert, Deutschland zu einem bestimmten Termin zu verlassen.

