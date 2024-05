Stand: 21.05.2024 06:17 Uhr Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Auto in Bohmte (Landkreis Osnabrück) ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge war er mit seinem Motorrad gegen das Auto gestoßen, teilte die Polizei mit. Anschließend kam er von der Straße ab und wurde in einen Graben geschleudert.

