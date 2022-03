Stand: 29.03.2022 10:56 Uhr Wietmarschen: Unbekannte stehlen vier hochwertige Räder

Die Polizei in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) fahndet nach Unbekannten, die vier E-Bikes gestohlen haben. Nach Polizeiangaben sind der oder die unbekannten Täter Sonntag oder Montag in einen Schuppen in der Sandstraße eingebrochen. Sie entwendeten dort zwei Elektrofahrräder der Marken "Bergamont" und "Kalkhoff". Der Schaden liegt bei rund 6.700 Euro. In der Straße Pirolweg klauten Unbekannte zudem ein Mountainbike der Marke "Seet" und ein E-Bike der Marke "Conway". Hier liegt der Schaden bei rund 3.700 Euro. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei Wietmarschen bittet unter der Rufnummer (05925) 99 89 60 um Hinweise.

